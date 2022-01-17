https://ria.ru/20220117/kholokost-1767897023.html

В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста - РИА Новости, 17.01.2022

В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста

Ежегодная, восьмая по счету "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдет в России с 17 января по 4 февраля, сообщает... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:01

2022-01-17T00:01

2022-01-17T00:01

религия

калининград

владивосток

москва

геликон-опера

российский еврейский конгресс

юрий каннер

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571183880_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ba6407c0b058f75e93e53b245aa043c.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ежегодная, восьмая по счету "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдет в России с 17 января по 4 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия."С 17 января по 4 февраля 2022 года в России пройдет ежегодная - восьмая по счету - "Неделя памяти". Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим)", - говорится в сообщении."Неделю памяти" организует Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра "Холокост"."Неделя памяти" стала регулярным и значимым событием в масштабах всей страны. Все больше людей от Калининграда до Владивостока узнают о Холокосте и осознают его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности. Задача "Недели памяти" - больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель - сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту", - цитирует пресс-служба президента РЕК и инициатора "Недели памяти" Юрия Каннера.Отмечается, что часть мероприятий пройдет онлайн, но ключевые события состоятся в очном формате с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности."Главным событием "Недели памяти" по традиции станет мемориальный вечер "Хранитель памяти". Он пройдет 27 января в театре "Геликон-опера". На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - отмечается в пресс-релизе.Кроме того, в рамках "Неделя памяти" пройдут кинопоказы. 18 января в Цифровом деловом пространстве состоится премьера фильма "План А", который режиссировали Дорон Пас и Йоав Пас. Центральным кинособытием "Недели памяти" станет фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы", который откроется 19 января."Зрителей ждет не только показ фильмов о Холокосте, но и дискуссии с приглашенными гостями: каждое обсуждение будет посвящено взгляду на Холокост через один из видов искусства – кино, музыку, литературу, современное искусство и театр", - добавляет пресс-служба.Также в программе "Недели памяти" заявлены два театральных события: 17 января в Санкт-Петербурге покажут спектакль "Кабаре Терезин", а 25 января в Москве - музыкальный перформанс "Черная книга Эстер".Кроме того, среди мероприятий "Недели памяти 2021": научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе "Холокост: память и предупреждение", онлайн-лаборатория проекта "Вернуть достоинство", методические вебинары Центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории Холокоста и другие.

https://ria.ru/20211016/antisemitizm-1754734847.html

https://ria.ru/20190516/1553525548.html

калининград

владивосток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, владивосток, москва, геликон-опера, российский еврейский конгресс, юрий каннер, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)