https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768237632.html

Российский постпред раскритиковал реакцию ОБСЕ на ситуацию в Казахстане

Российский постпред раскритиковал реакцию ОБСЕ на ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 17.01.2022

Российский постпред раскритиковал реакцию ОБСЕ на ситуацию в Казахстане

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посетовал на слабую реакцию организации на нападения в Казахстане на СМИ. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:15

2022-01-17T16:15

2022-01-17T16:15

беспорядки в казахстане

в мире

оон

одкб

александр лукашевич

жанаозен

актау

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060031_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e071c1a46236a670810099b042c4c776.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посетовал на слабую реакцию организации на нападения в Казахстане на СМИ."Все видели бесчинства, все видели, какие разрушения союзному Казахстану привела эта агрессивная и террористическая активность, в том числе подписываемая из-за рубежа... Не очень адекватно вела себя ОБСЕ по отношению к этому государству-участнику. Госпожа Тереза Рибейра как представитель по вопросам свободы СМИ должна была, конечно, реагировать совершенно по-иному на ущемление прав журналистов, на погромы, которые совершались в отношении СМИ", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Лукашевич также выразил мнение, что "если бы это происходило где-то в другом месте, наверное, реакция пошла бы в другом русле".По его словам, "мы были очень огорчены и разочарованы не совсем сбалансированной реакцией со стороны ОБСЕ, тем более со стороны представителя по свободе СМИ".Он также напомнил об "обязанности представителей ОБСЕ по вопросам СМИ реагировать, причем в публичной плоскости на все эти факты прямого и грубого нарушения обязательств в рамках ОБСЕ по свободе СМИ и защите прав журналистов работать профессионально в любой среде".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1768025814.html

https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, одкб, александр лукашевич, жанаозен, актау, обсе, касым-жомарт токаев, россия, тереза рибейру