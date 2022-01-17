https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова - РИА Новости, 17.01.2022
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности специального представителя президента на комплексе "Байконур" Серика РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:36
2022-01-17T15:36
2022-01-17T15:48
казахстан
в мире
байконур (город)
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности специального представителя президента на комплексе "Байконур" Серика Сулейменова, сообщила пресс-служба главы государства."Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - говорится в сообщении пресс-службы.Сулейменов с апреля 2020 года работает заместителем акима (губернатора) Кызылординской области Казахстана, на территории которой расположен комплекс "Байконур". Тогда же он был назначен спецпредставителем президента на Байконуре.
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казахстан, в мире, байконур (город), касым-жомарт токаев
15:36 17.01.2022 (обновлено: 15:48 17.01.2022)
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова
Президент Казахстана Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова