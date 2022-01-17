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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152957.html
Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане
Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане - РИА Новости, 17.01.2022
Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане
Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:31
2022-01-17T11:48
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
франция
бта банк
одкб
жанаозен
актау
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ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада."Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", — сказал он.По словам финансиста, он планирует вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время.Аблязов также намерен заручиться поддержкой западных лидеров.Политик отметил, что сейчас постоянно проживает во Франции. В другие страны он не выезжает, опасаясь преследования со стороны казахстанских властей.На родине суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. В 2019 году банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768150647.html
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Уборка и разбор сгоревшей техники на центральной площади Алма-Аты
Уборка и разбор сгоревшей техники на центральной площади Алма-Аты
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в мире, казахстан, франция, бта банк, одкб, жанаозен, актау, эммануэль макрон, касым-жомарт токаев
09:31 17.01.2022 (обновлено: 11:48 17.01.2022)
 
Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане

Беглый банкир Аблязов разработал план смены власти в Казахстане и попросил помощи Запада

© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Alexander Turnbull
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ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада.
"Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", — сказал он.
Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 09:03Беспорядки в Казахстане
Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
По словам финансиста, он планирует вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время.
Аблязов также намерен заручиться поддержкой западных лидеров.

"Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане", — добавил собеседник агентства.

Политик отметил, что сейчас постоянно проживает во Франции. В другие страны он не выезжает, опасаясь преследования со стороны казахстанских властей.
На родине суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. В 2019 году банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Восстановительные работы после беспорядков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 09:18Беспорядки в Казахстане
Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанФранцияБТА БанкОДКБЖанаозенАктауЭммануэль МакронКасым-Жомарт Токаев
 
 
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