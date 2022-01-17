Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152026.html
Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ
Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ - РИА Новости, 17.01.2022
Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:24
2022-01-17T09:41
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
карим масимов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493289_0:219:3238:2040_1920x0_80_0_0_654567b20a74302b03414c45f85e822c.jpg
НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, соответствующее распоряжение подписал в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев."Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на сайте казахстанского лидера.Четырнадцатого января пресс-служба КНБ сообщила, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя комитета и с 13 января находится в ежегодном отпуске.Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый заместитель председателя комитета.Восьмого января КНБ сообщил, что бывший председатель комитета Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, по его делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Кроме того, наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
https://ria.ru/20220107/oproverzhenie-1766897197.html
https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49fdf68a31c6eac40e029d6398fe1750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), карим масимов, россия
09:24 17.01.2022 (обновлено: 09:41 17.01.2022)
 
Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ

Племянника Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого зампреда КНБ

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, соответствующее распоряжение подписал в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на сайте казахстанского лидера.
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 19:48Беспорядки в Казахстане
В Казахстане опровергли сообщения о задержании племянника Назарбаева
Четырнадцатого января пресс-служба КНБ сообщила, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя комитета и с 13 января находится в ежегодном отпуске.
Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый заместитель председателя комитета.
Восьмого января КНБ сообщил, что бывший председатель комитета Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, по его делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Кроме того, наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Тимур Кулибаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
06:19Беспорядки в Казахстане
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Карим МасимовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
23:19ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске
23:10В Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании"
22:56Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей
22:51Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
Лента новостейМолния
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиковИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в МинскеВ Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании" Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеейПеру закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга