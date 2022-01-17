09:24 17.01.2022 (обновлено: 09:41 17.01.2022)
Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ
Племянника Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого зампреда КНБ
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, соответствующее распоряжение подписал в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на сайте казахстанского лидера.
Четырнадцатого января пресс-служба КНБ сообщила, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя комитета и с 13 января находится в ежегодном отпуске.
Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый заместитель председателя комитета.
Восьмого января КНБ сообщил, что бывший председатель комитета Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, по его делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Кроме того, наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.