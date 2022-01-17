https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152026.html

Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ

Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ - РИА Новости, 17.01.2022

Племянника Назарбаева освободили от должности первого зампреда КНБ

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:24

2022-01-17T09:24

2022-01-17T09:41

беспорядки в казахстане

в мире

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касым-жомарт токаев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, соответствующее распоряжение подписал в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев."Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на сайте казахстанского лидера.Четырнадцатого января пресс-служба КНБ сообщила, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя комитета и с 13 января находится в ежегодном отпуске.Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый заместитель председателя комитета.Восьмого января КНБ сообщил, что бывший председатель комитета Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, по его делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Кроме того, наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

https://ria.ru/20220107/oproverzhenie-1766897197.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), карим масимов, россия