https://ria.ru/20220117/izrail-1768267747.html

Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере

Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере - РИА Новости, 17.01.2022

Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере

Уже 5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:35

2022-01-17T19:35

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сочи

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уже 5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля со ссылкой на информацию от МВФ.Стоимость круиза будет начинаться от 1274 евро с человека. Лайнер планирует совершать поездки круглогодично.В рамках первого двухнедельного маршрута туристы смогут посетить ряд городов разных стран, среди которых – Хайфа. Он расположен на севере страны на склонах горы Кармель. Именно в третьем по величине городе Израиля находится самый большой порт государства, Бахайские сады и храм Баба.

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

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