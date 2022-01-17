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Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере
Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере - РИА Новости, 17.01.2022
Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере
Уже 5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:35
2022-01-17T19:35
2022-01-17T19:35
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уже 5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля со ссылкой на информацию от МВФ.Стоимость круиза будет начинаться от 1274 евро с человека. Лайнер планирует совершать поездки круглогодично.В рамках первого двухнедельного маршрута туристы смогут посетить ряд городов разных стран, среди которых – Хайфа. Он расположен на севере страны на склонах горы Кармель. Именно в третьем по величине городе Израиля находится самый большой порт государства, Бахайские сады и храм Баба.
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Из Сочи в Израиль можно будет добраться на круизном лайнере
5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи