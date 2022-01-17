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В Харьковскую область хотят ввести войска НАТО

В Харьковской области предложили разместить базу НАТО - РИА Новости, 17.01.2022

В Харьковскую область хотят ввести войска НАТО

Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем земельном участке военную базу. Соответствующее заявление на имя генерального секретаря Альянса... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T01:05

2022-01-17T01:05

2022-01-17T01:05

украина

харьковская область

нато

вооруженные силы украины

ситуация на украине

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем земельном участке военную базу. Соответствующее заявление на имя генерального секретаря Альянса опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".Олег Марченко, согласно документу, готов передать НАТО в бесплатное пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 га, расположенный в одном из сел Харьковской области.Заявление датировано 10 января текущего года.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

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