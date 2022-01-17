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Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе
Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе - РИА Новости, 17.01.2022
Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе
РФ констатирует деградацию ситуации в евроатлантике с учётом фактора НАТО, ЕС и Североатлантический альянс вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:16
2022-01-17T12:16
2022-01-17T12:30
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александр лукашевич
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ констатирует деградацию ситуации в евроатлантике с учётом фактора НАТО, ЕС и Североатлантический альянс вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Российская дипломатия видит, как деградировала ситуация в евроатлантике с учетом фактора НАТО", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, "Североатлантический альянс совместно с Европейским союзом по сути вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности".
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нато, обсе, россия, в мире, европа, александр лукашевич
12:16 17.01.2022 (обновлено: 12:30 17.01.2022)
Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ситуация в евроатлантике деградирует с учетом фактора НАТО