https://ria.ru/20220117/evropa-1768184807.html

Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе

Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе - РИА Новости, 17.01.2022

Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе

РФ констатирует деградацию ситуации в евроатлантике с учётом фактора НАТО, ЕС и Североатлантический альянс вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:16

2022-01-17T12:16

2022-01-17T12:30

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ констатирует деградацию ситуации в евроатлантике с учётом фактора НАТО, ЕС и Североатлантический альянс вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Российская дипломатия видит, как деградировала ситуация в евроатлантике с учетом фактора НАТО", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, "Североатлантический альянс совместно с Европейским союзом по сути вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности".

https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html

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нато, обсе, россия, в мире, европа, александр лукашевич