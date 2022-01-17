https://ria.ru/20220117/ege-1768213819.html

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ 2021 года

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ 2021 года - РИА Новости, 17.01.2022

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ 2021 года

Результаты ЕГЭ 2021 года сопоставимы с результатами прошлых лет несмотря на COVID-19, сообщила пресс-служба Рособрнадзора РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:19

2022-01-17T14:19

2022-01-17T14:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Результаты ЕГЭ 2021 года сопоставимы с результатами прошлых лет несмотря на COVID-19, сообщила пресс-служба Рособрнадзора РИА Новости."Сравнительный анализ результатов ЕГЭ допандемийного 2019 года и пандемийных 2020 и 2021 годов показал, что школы справились с обучением в непростых эпидемиологических условиях и сумели организовать эффективный образовательный процесс. Результаты 2021 года сопоставимы с результатами прошлых лет. Средние тестовые баллы незначительно отличаются от прошлогодних. Каких-либо аномальных отклонений в лучшую или худшую сторону нет", - говорится в сообщении.​Пресс-служба отмечает, что на федеральном и региональных уровнях сложилась система по оказанию помощи выпускникам в самостоятельной дистанционной подготовке к экзаменам.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор