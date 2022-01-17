https://ria.ru/20220117/draka-1768228460.html

В Петербурге нетрезвый пациент больницы устроил драку с охраной

В Петербурге нетрезвый пациент больницы устроил драку с охраной - РИА Новости, 17.01.2022

В Петербурге нетрезвый пациент больницы устроил драку с охраной

Нетрезвый пациент НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, поступивший с челюстно-лицевой травмой, ударил медика и устроил драку с охраной, сообщили РИА... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:25

2022-01-17T15:25

2022-01-17T15:25

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Нетрезвый пациент НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, поступивший с челюстно-лицевой травмой, ударил медика и устроил драку с охраной, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицинского учреждения."В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его. На место инцидента были вызваны два сотрудника охранной фирмы. Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, после окончания приступа агрессии мужчины его обследование продолжили. "Жизни и здоровью пациента ничего не угрожало, поэтому после комплекса процедур он был выписан из стационара в 0.20 17 января", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчину привезли с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица, он был с признаками алкогольного опьянения.Охранник и специалист лучевой диагностики отправлены в травмпункт для освидетельствования побоев. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20220112/bolnitsa-1767543434.html

https://ria.ru/20211229/strelba-1765965387.html

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происшествия, санкт-петербург, россия