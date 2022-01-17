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СМИ: премьера Великобритании допросили из-за вечеринок во время локдауна
СМИ: премьера Великобритании допросили из-за вечеринок во время локдауна - РИА Новости, 17.01.2022
СМИ: премьера Великобритании допросили из-за вечеринок во время локдауна
Старшая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с вечеринками, которые устраивались на Даунинг-стрит во время... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:25
2022-01-17T04:25
распространение коронавируса
в мире
великобритания
борис джонсон
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старшая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с вечеринками, которые устраивались на Даунинг-стрит во время действия карантинных ограничений, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.По ее данным, премьер сообщил имеющиеся у него сведения Грей, возглавляющей проверку возможных нарушений. О каких именно вечеринках шла речь в ходе допроса, а также другие подробности не сообщаются.На текущей неделе должен быть опубликован отчет о ситуации вокруг предполагаемых нарушений. Окружение Джонсона, пишет газета, уже планирует дать ответ на выводы следствия, обещает пересмотреть "культуру употребления алкоголя" и возможность ухода ряда высокопоставленных деятелей.Ранее бывший глава пресс-службы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джеймс Слэк принес извинения за вечеринку, которую он устроил по случаю перехода на другую работу во время локдауна в апреле 2021 года.Речь идет о вечеринке, которая состоялась в правительственной резиденции на Даунинг-стрит 16 апреля прошлого года, когда в Британии действовали жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. По сообщениям британских СМИ, на вечеринке присутствовали около 30 сотрудников правительства, которые веселились всю ночь. Возмущение британской общественности вызвало не только то, что госслужащие, которые ввели ограничения, сами же их нарушали, но и то, что вечеринка проходила накануне похорон принца Филиппа, когда королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви.Ранее премьер-министр Борис Джонсон принес извинения за то, что в течение 25 минут присутствовал на массовом мероприятии 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить сотрудников за работу. По его словам, он думал, что это рабочее мероприятие, которое проходило в саду на Даунинг-стрит. Лидер оппозиции потребовал от Джонсона уйти в отставку.Ранее газета Mirror писала, что 18 декабря 2020 года около 40 человек приняли участие в большой вечеринке на Даунинг-стрит, на которой сотрудники употребляли алкогольные напитки, разговаривали и веселились до поздней ночи, несмотря на введенные правила.
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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19
04:25 17.01.2022
 
СМИ: премьера Великобритании допросили из-за вечеринок во время локдауна

Telegraph: премьера Великобритании Джонсона допросили из-за вечеринок во время локдауна

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Старшая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с вечеринками, которые устраивались на Даунинг-стрит во время действия карантинных ограничений, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
По ее данным, премьер сообщил имеющиеся у него сведения Грей, возглавляющей проверку возможных нарушений. О каких именно вечеринках шла речь в ходе допроса, а также другие подробности не сообщаются.
На текущей неделе должен быть опубликован отчет о ситуации вокруг предполагаемых нарушений. Окружение Джонсона, пишет газета, уже планирует дать ответ на выводы следствия, обещает пересмотреть "культуру употребления алкоголя" и возможность ухода ряда высокопоставленных деятелей.
Ранее бывший глава пресс-службы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джеймс Слэк принес извинения за вечеринку, которую он устроил по случаю перехода на другую работу во время локдауна в апреле 2021 года.
Речь идет о вечеринке, которая состоялась в правительственной резиденции на Даунинг-стрит 16 апреля прошлого года, когда в Британии действовали жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. По сообщениям британских СМИ, на вечеринке присутствовали около 30 сотрудников правительства, которые веселились всю ночь. Возмущение британской общественности вызвало не только то, что госслужащие, которые ввели ограничения, сами же их нарушали, но и то, что вечеринка проходила накануне похорон принца Филиппа, когда королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон принес извинения за то, что в течение 25 минут присутствовал на массовом мероприятии 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить сотрудников за работу. По его словам, он думал, что это рабочее мероприятие, которое проходило в саду на Даунинг-стрит. Лидер оппозиции потребовал от Джонсона уйти в отставку.
Ранее газета Mirror писала, что 18 декабря 2020 года около 40 человек приняли участие в большой вечеринке на Даунинг-стрит, на которой сотрудники употребляли алкогольные напитки, разговаривали и веселились до поздней ночи, несмотря на введенные правила.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 17:34
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