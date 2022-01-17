https://ria.ru/20220117/birzha-1768134388.html

Когда пора начинать торговать на бирже

Аналитик объяснил, когда на бирже открывается окно возможностей - РИА Новости, 17.01.2022

Когда пора начинать торговать на бирже

В марте-апреле компании эмитенты публикуют отчетность, на основании которой можно прогнозировать будущие дивиденды, пояснил агентству "Прайм" исполнительный... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T01:16

2022-01-17T01:16

2022-01-17T01:16

экономика

федеральная резервная система сша

дивиденды

артем тузов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767107776_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb83b54480626ec6f45b59efd1f397d4.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В марте-апреле компании эмитенты публикуют отчетность, на основании которой можно прогнозировать будущие дивиденды, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.По его словам, в этот период можно купить по низкой цене перспективные акции. В момент обвала рынка, замечает собеседник агентства, тоже можно купить бумаги, которые скидывают спекулянты, торгующие с высокими кредитными плечами. Тузов считает, что обвал рынка вероятен, если ставка ФРС будет значительно повышена.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная резервная система сша, дивиденды, артем тузов