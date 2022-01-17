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Когда пора начинать торговать на бирже
Аналитик объяснил, когда на бирже открывается окно возможностей - РИА Новости, 17.01.2022
Когда пора начинать торговать на бирже
В марте-апреле компании эмитенты публикуют отчетность, на основании которой можно прогнозировать будущие дивиденды, пояснил агентству "Прайм" исполнительный... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:16
2022-01-17T01:16
2022-01-17T01:16
экономика
федеральная резервная система сша
дивиденды
артем тузов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В марте-апреле компании эмитенты публикуют отчетность, на основании которой можно прогнозировать будущие дивиденды, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.По его словам, в этот период можно купить по низкой цене перспективные акции. В момент обвала рынка, замечает собеседник агентства, тоже можно купить бумаги, которые скидывают спекулянты, торгующие с высокими кредитными плечами. Тузов считает, что обвал рынка вероятен, если ставка ФРС будет значительно повышена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная резервная система сша, дивиденды, артем тузов
Аналитик объяснил, когда на бирже открывается окно возможностей
Аналитик Тузов посоветовал покупать акции на бирже в марте—апреле или августе—сентябре