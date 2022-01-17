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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/banksy-1768235558.html
Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле
Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле - РИА Новости, 17.01.2022
Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле
Новое граффити появилось рядом с работой знаменитого британского уличного художника Бэнкси в британском городе Бристоль, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:18
2022-01-17T19:18
культура
бристоль (город)
бэнкси
новости культуры
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Новое граффити появилось рядом с работой знаменитого британского уличного художника Бэнкси в британском городе Бристоль, сообщает издание Daily Mail."Новая отметка с изображением человека в маске, пытающегося оторвать покрытие (с работы художника - ред.) ломом, вызвала слухи о том, что сам Бэнкси, возможно, снова появился, чтобы нанести граффити в том же месте почти два года спустя", - пишет газета.Бэнкси пока не подтвердил, что является автором рисунка.Накануне Дня всех Влюбленных в 2020 году на стене одного из жилых домов Бристоля появилось изображение девочки, стреляющей из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов. Художник позже подтвердил авторство. Впоследствии рисунок подвергся вандализму, и владельцы дома решили полностью закрыть изображение девочки, а цветочную композицию поместить под прозрачное покрытие, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html
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бристоль (город), бэнкси, новости культуры
19:18 17.01.2022
 
Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле

Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле

© AFP 2021 / Geoff CaddickРабота художника Бэнкси на улице Марш-лейн в Бристоле, Великобритания
Работа художника Бэнкси на улице Марш-лейн в Бристоле, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Geoff Caddick
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Новое граффити появилось рядом с работой знаменитого британского уличного художника Бэнкси в британском городе Бристоль, сообщает издание Daily Mail.
"Новая отметка с изображением человека в маске, пытающегося оторвать покрытие (с работы художника - ред.) ломом, вызвала слухи о том, что сам Бэнкси, возможно, снова появился, чтобы нанести граффити в том же месте почти два года спустя", - пишет газета.
Бэнкси пока не подтвердил, что является автором рисунка.
Накануне Дня всех Влюбленных в 2020 году на стене одного из жилых домов Бристоля появилось изображение девочки, стреляющей из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов. Художник позже подтвердил авторство. Впоследствии рисунок подвергся вандализму, и владельцы дома решили полностью закрыть изображение девочки, а цветочную композицию поместить под прозрачное покрытие, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Граффити уличного художника Бэнкси в городе Лоустофт, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
11:25Культура
Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной
 
КультураБристоль (город)БэнксиНовости культуры
 
 
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