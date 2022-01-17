https://ria.ru/20220117/banksy-1768235558.html

Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле

Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле - РИА Новости, 17.01.2022

Новое граффити появилось рядом с работой Бэнкси в британском Бристоле

Новое граффити появилось рядом с работой знаменитого британского уличного художника Бэнкси в британском городе Бристоль, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:18

2022-01-17T19:18

2022-01-17T19:18

культура

бристоль (город)

бэнкси

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768237182_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_415e2752e9836eb9154bba3d0d63a3a2.jpg

ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Новое граффити появилось рядом с работой знаменитого британского уличного художника Бэнкси в британском городе Бристоль, сообщает издание Daily Mail."Новая отметка с изображением человека в маске, пытающегося оторвать покрытие (с работы художника - ред.) ломом, вызвала слухи о том, что сам Бэнкси, возможно, снова появился, чтобы нанести граффити в том же месте почти два года спустя", - пишет газета.Бэнкси пока не подтвердил, что является автором рисунка.Накануне Дня всех Влюбленных в 2020 году на стене одного из жилых домов Бристоля появилось изображение девочки, стреляющей из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов. Художник позже подтвердил авторство. Впоследствии рисунок подвергся вандализму, и владельцы дома решили полностью закрыть изображение девочки, а цветочную композицию поместить под прозрачное покрытие, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html

бристоль (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бристоль (город), бэнкси, новости культуры