https://ria.ru/20220117/bank-1768258769.html

Количество акционеров Банка ВТБ за год выросло на 71% - до 577 тысяч

Количество акционеров Банка ВТБ за год выросло на 71% - до 577 тысяч - РИА Новости, 17.01.2022

Количество акционеров Банка ВТБ за год выросло на 71% - до 577 тысяч

Количество акционеров Банка ВТБ на 1 декабря 2021 года достигло 577 тысяч, увеличившись за год на 71%, сообщил журналистам в понедельник главный бухгалтер ВТБ... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:13

2022-01-17T18:13

2022-01-17T18:12

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество акционеров Банка ВТБ на 1 декабря 2021 года достигло 577 тысяч, увеличившись за год на 71%, сообщил журналистам в понедельник главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, представляя отчетность за 12 месяцев по РСБУ."На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 год обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью", - сказал он.По словам Коваленко, более 60% розничных акционеров банка - люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое.

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