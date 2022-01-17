https://ria.ru/20220117/astrakhan-1768208582.html

Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"

Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести", отметив, что жители региона заслужили это. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:00

2022-01-17T14:00

2022-01-17T14:01

общество

астраханская область

астрахань

владимир путин

российская академия наук

игорь бабушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_3945f915a69efda90a6aedb80df5b35b.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести", отметив, что жители региона заслужили это.Эту тему на встрече с президентом поднял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Владимир Владимирович, если можно обратиться с просьбой. Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов. В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", - сказал глава региона."Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести", - добавил он.Путин поддержал. "Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу", - заверил президент.

https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html

астраханская область

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, астраханская область, астрахань, владимир путин, российская академия наук, игорь бабушкин