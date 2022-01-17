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Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести", отметив, что жители региона заслужили это. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:00
2022-01-17T14:00
2022-01-17T14:01
общество
астраханская область
астрахань
владимир путин
российская академия наук
игорь бабушкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести", отметив, что жители региона заслужили это.Эту тему на встрече с президентом поднял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Владимир Владимирович, если можно обратиться с просьбой. Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов. В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", - сказал глава региона."Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести", - добавил он.Путин поддержал. "Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу", - заверил президент.
https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html
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общество, астраханская область, астрахань, владимир путин, российская академия наук, игорь бабушкин
14:00 17.01.2022 (обновлено: 14:01 17.01.2022)
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"
Президент Путин поддержал предложение присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"