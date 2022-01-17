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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/aeroflot-1768190811.html
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан - РИА Новости, 17.01.2022
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан
"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января в Шымкент, таким образом, с 22 января полётная программа авиакомпании в Казахстан будет... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:41
2022-01-17T13:18
в мире
казахстан
аэрофлот
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января в Шымкент, таким образом, с 22 января полётная программа авиакомпании в Казахстан будет полностью восстановлена, продажа билетов открыта без ограничений, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании", - говорится в сообщении."Таким образом, с 22 января полётная программа "Аэрофлота" в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в/из городов Казахстана открыта без ограничений", - отмечает компания."Аэрофлот" приостановил рейсы в Казахстан с 5 января. Перевозчик также временно приостанавливал продажу билетов по этому направлению. Пассажирам отменённых рейсов предлагали вернуть деньги за билеты или перенести даты перелета.С 10 января авиакомпания возобновила полеты в Нур-Султан, с 14 января в Алма-Ату, с 15 января в Актобе, с 16 января в Костанай, с 17 января в Караганду.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220117/desantniki-1768162372.html
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в мире, казахстан, аэрофлот
12:41 17.01.2022 (обновлено: 13:18 17.01.2022)
 
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан

"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полетную программу в Казахстан

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января в Шымкент, таким образом, с 22 января полётная программа авиакомпании в Казахстан будет полностью восстановлена, продажа билетов открыта без ограничений, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Таким образом, с 22 января полётная программа "Аэрофлота" в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в/из городов Казахстана открыта без ограничений", - отмечает компания.
"Аэрофлот" приостановил рейсы в Казахстан с 5 января. Перевозчик также временно приостанавливал продажу билетов по этому направлению. Пассажирам отменённых рейсов предлагали вернуть деньги за билеты или перенести даты перелета.
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С 10 января авиакомпания возобновила полеты в Нур-Султан, с 14 января в Алма-Ату, с 15 января в Актобе, с 16 января в Костанай, с 17 января в Караганду.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
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