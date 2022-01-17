https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768254109.html

Расследование дела казахского банкира Аблязова закрыли летом 2021 года

Расследование дела казахского банкира Аблязова закрыли летом 2021 года - РИА Новости, 17.01.2022

Расследование дела казахского банкира Аблязова закрыли летом 2021 года

Расследование в отношении казахского экс-банкира Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года, сообщили РИА... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:43

2022-01-17T17:43

2022-01-17T17:48

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Расследование в отношении казахского экс-банкира Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года, сообщили РИА Новости в местной прокуратуре."После запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка, в отношении Мухтара Аблязова и ряда других лиц было возбуждено расследование о мошенничестве и растрате. Производство по делу было прекращено после обширного уголовного расследования постановлением от 26 июля 2021 года в соответствии со статьей 170, параграфом 2 Уголовно-процессуального кодекса в связи с невозможностью представить доказательства преступления, то есть не в связи с истечением срока давности", - заявили в ведомстве.Апелляционный суд Парижа на прошлой неделе принял решение о прекращении судебного преследования главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, проживающего во Франции и заочно осужденного в Казахстане за хищения, в связи с истечением срока давности, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Аблязов заявил в интервью РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ, рост которых и был причиной недовольства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152957.html

https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768150647.html

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в мире, казахстан, мюнхен, мухтар аблязов, жанаозен, актау