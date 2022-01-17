https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768151539.html

Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане

Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане - РИА Новости, 17.01.2022

Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, сообщил в интервью РИА Новости, что продолжит организацию протестов в Казахстане, но пообещал... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:18

2022-01-17T09:18

2022-01-17T09:20

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мухтар аблязов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766858798_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e883f28551c4ad2bbb74f8732cecf434.jpg

ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, сообщил в интервью РИА Новости, что продолжит организацию протестов в Казахстане, но пообещал делать это мирно, при этом начавшиеся 2 января в республике мирные протесты после призывов Аблязова 3-4 января, когда власти уже выполнили требования людей о снижении цен на газ, обернулись массовыми беспорядками и насилием."Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей… Насильственно с применением оружия - нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю - да", - сказал Аблязов.Как сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, во время волнений в январе этого года были повреждены более 50 государственных и 1300 предпринимательских объектов. Мэрия Алма-Аты была сожжена. Кроме того, были атакованы больницы, стационары и другие объекты здравоохранения.Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек впоследствии заявила, что первостепенной задачей нападавших во время беспорядков в Алма-Ате было завладение оружием в арсеналах зданий МВД. Только здание департамента в ночь с 5 на 6 января подверглось 27 атакам. Атаковавшие были вооружены, у них было боевое оружие и гранаты. Одновременно нападению подверглись несколько районных управлений полиции.Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. В 2019 году он был инициаторов крупных протестных акций в день президентских выборов, тогда были задержаны сотни человек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако после призывов Аблязова из-за рубежа протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/semya-nazarbaeva-1767986192.html

https://ria.ru/20220116/morg-1768109407.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мухтар аблязов