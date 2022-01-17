09:18 17.01.2022 (обновлено: 09:20 17.01.2022)
Экс-банкир Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане
Беглый банкир Аблязов пообещал продолжить организацию мирных протестов в Казахстане
© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
© AP Photo / Alexander Turnbull
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, сообщил в интервью РИА Новости, что продолжит организацию протестов в Казахстане, но пообещал делать это мирно, при этом начавшиеся 2 января в республике мирные протесты после призывов Аблязова 3-4 января, когда власти уже выполнили требования людей о снижении цен на газ, обернулись массовыми беспорядками и насилием.
"Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей… Насильственно с применением оружия - нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю - да", - сказал Аблязов.
Как сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, во время волнений в январе этого года были повреждены более 50 государственных и 1300 предпринимательских объектов. Мэрия Алма-Аты была сожжена. Кроме того, были атакованы больницы, стационары и другие объекты здравоохранения.
Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек впоследствии заявила, что первостепенной задачей нападавших во время беспорядков в Алма-Ате было завладение оружием в арсеналах зданий МВД. Только здание департамента в ночь с 5 на 6 января подверглось 27 атакам. Атаковавшие были вооружены, у них было боевое оружие и гранаты. Одновременно нападению подверглись несколько районных управлений полиции.
Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. В 2019 году он был инициаторов крупных протестных акций в день президентских выборов, тогда были задержаны сотни человек.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако после призывов Аблязова из-за рубежа протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.