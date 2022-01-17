09:03 17.01.2022 (обновлено: 09:56 17.01.2022)
Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
Беглый банкир Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
Мухтар Аблязов. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что не финансировал массовые протесты в Казахстане.
"Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой, говорит: а давай я тебе дам деньги. <...> Как эти деньги можно раздать?" — сказал он, отметив, что считает такие действия немыслимыми.
Финансист также утверждает, что не имел отношения к первым акциям 2 января из-за повышения цен на газ, но призвал протест расширить 3-4 января, когда власть уже пошла людям на уступки.
Аблязов добавил, что призывал вышедших на улицу людей занимать административные здания, но "не захватывать, а заполнять собой". По его словам, такой план был прописан в алгоритме, разработанном так называемой оппозицией. При этом все действия координировали сотрудник организационного штаба, который находился в Киеве.
После выступлений политика митинги обернулись массовыми беспорядками, нападением мятежников на оружейные арсеналы силовых ведомств, гибелью людей и мародерством. В этом он обвинил провокаторов.
Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. В 2019-м банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.