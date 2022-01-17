05:32 17.01.2022 (обновлено: 05:41 17.01.2022)
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева
Сбежавший во Францию банкир Аблязов заявил о координации протестов в Казахстане из Киева
© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
© AP Photo / Alexander Turnbull
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
"У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве", - рассказал Аблязов.
По его словам, работа штаба была активизирована сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Алгоритм, по словам собеседника агентства, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он призывает протестовать мирно, в том числе "бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации". С другой стороны, он предполагает захват административных зданий.
Украинский след
О том, что в протестах в Казахстане просматривается украинские след, 5 января заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
"Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России", - сказал тогда эксперт.
Как указал политолог, "в конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события (протесты – ред.)". "Мы к этому относились спокойно, потому что уже не первый раз. Но в данном случае все негативные факторы вошли в резонанс", - добавил Суздальцев.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. На прошлой неделе было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Кто такой Мухтар Аблязов
Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В июне 2017 года алма-атинский суд признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова. По оценкам властей Казахстана, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
В марте 2018 года астанинский суд признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.
В марте 2018 года астанинский суд признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.
Отдельно в 2018 году экс-банкира заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.