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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768141616.html
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева - РИА Новости, 17.01.2022
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева
Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:32
2022-01-17T05:41
беспорядки в казахстане
в мире
франция
мухтар аблязов
бта банк
генеральная прокуратура рф
одкб
жанаозен
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.По его словам, работа штаба была активизирована сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Алгоритм, по словам собеседника агентства, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он призывает протестовать мирно, в том числе "бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации". С другой стороны, он предполагает захват административных зданий.Украинский следО том, что в протестах в Казахстане просматривается украинские след, 5 января заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Как указал политолог, "в конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события (протесты – ред.)". "Мы к этому относились спокойно, потому что уже не первый раз. Но в данном случае все негативные факторы вошли в резонанс", - добавил Суздальцев.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. На прошлой неделе было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.Кто такой Мухтар АблязовАблязов уже много лет проживает за рубежом. В июне 2017 года алма-атинский суд признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова. По оценкам властей Казахстана, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.В марте 2018 года астанинский суд признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.Отдельно в 2018 году экс-банкира заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html
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в мире, франция, мухтар аблязов, бта банк, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, актау, андрей суздальцев, касым-жомарт токаев
05:32 17.01.2022 (обновлено: 05:41 17.01.2022)
 
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева

Сбежавший во Францию банкир Аблязов заявил о координации протестов в Казахстане из Киева

© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Alexander Turnbull
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
"У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве", - рассказал Аблязов.
По его словам, работа штаба была активизирована сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Алгоритм, по словам собеседника агентства, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он призывает протестовать мирно, в том числе "бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации". С другой стороны, он предполагает захват административных зданий.

Украинский след

О том, что в протестах в Казахстане просматривается украинские след, 5 января заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
"Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России", - сказал тогда эксперт.
Как указал политолог, "в конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события (протесты – ред.)". "Мы к этому относились спокойно, потому что уже не первый раз. Но в данном случае все негативные факторы вошли в резонанс", - добавил Суздальцев.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Кто такой Мухтар Аблязов

Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В июне 2017 года алма-атинский суд признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова. По оценкам властей Казахстана, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

В марте 2018 года астанинский суд признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.
Отдельно в 2018 году экс-банкира заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
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