https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768141616.html

Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева

Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева - РИА Новости, 17.01.2022

Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T05:32

2022-01-17T05:32

2022-01-17T05:41

беспорядки в казахстане

в мире

франция

мухтар аблязов

бта банк

генеральная прокуратура рф

одкб

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766858798_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e883f28551c4ad2bbb74f8732cecf434.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.По его словам, работа штаба была активизирована сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Алгоритм, по словам собеседника агентства, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он призывает протестовать мирно, в том числе "бороться с мародерами, действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации". С другой стороны, он предполагает захват административных зданий.Украинский следО том, что в протестах в Казахстане просматривается украинские след, 5 января заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Как указал политолог, "в конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события (протесты – ред.)". "Мы к этому относились спокойно, потому что уже не первый раз. Но в данном случае все негативные факторы вошли в резонанс", - добавил Суздальцев.Протесты в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. На прошлой неделе было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.Кто такой Мухтар АблязовАблязов уже много лет проживает за рубежом. В июне 2017 года алма-атинский суд признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова. По оценкам властей Казахстана, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.В марте 2018 года астанинский суд признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.Отдельно в 2018 году экс-банкира заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html

https://ria.ru/20220115/postradavshie-1768021428.html

франция

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, мухтар аблязов, бта банк, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, актау, андрей суздальцев, касым-жомарт токаев