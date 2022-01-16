https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768072651.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 16.01.2022

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья китайского острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:38

2022-01-16T12:38

2022-01-16T12:38

в мире

хуалянь

тайвань

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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье у побережья китайского острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 16.15 по местному времени (11.15 мск) в морской акватории уезда Хуалянь острова Тайвань. Очаг залегал на глубине 30 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Подземные толчки в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.

https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768061056.html

https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767344816.html

хуалянь

тайвань

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в мире, хуалянь, тайвань