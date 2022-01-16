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По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину - РИА Новости, 16.01.2022
По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
Нарушителя, агрессивно высказывавшегося в адрес других пассажиров в автобусе в Москве, задержали, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:47
2022-01-16T23:47
2022-01-16T23:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нарушителя, агрессивно высказывавшегося в адрес других пассажиров в автобусе в Москве, задержали, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором молодой человек, называвший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он заявил, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения")."В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены в Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина", - сообщила Иванова.Она добавила, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20220116/vrazhda-1768124698.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
Задержан нарушитель, агрессивно высказывавшийся в адрес пассажиров в московском автобусе