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СК возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе
СК возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе - РИА Новости, 16.01.2022
СК возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе
Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды возбуждено после того, как мужчина в автобусе в Москве позволил себе агрессивные высказывания в... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:08
2022-01-16T21:08
2022-01-16T21:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меликов
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды возбуждено после того, как мужчина в автобусе в Москве позволил себе агрессивные высказывания в адрес других пассажиров, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он заявил, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения."По распространенной в СМИ информации о противоправных действиях мужчины в общественном транспорте возбуждено уголовное дело", - сказала Иванова.Она уточнила, что в действиях мужчины усматривается возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения"). Как уточнила Иванова, мужчину ищут.
https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, юлия иванова, россия
СК возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе
СК возбудил дело о разжигании вражды или ненависти после инцидента в московском автобусе