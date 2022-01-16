https://ria.ru/20220116/vooruzheniya-1768129674.html

НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек

НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек - РИА Новости, 16.01.2022

НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек

НАТО готова к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T22:59

2022-01-16T22:59

2022-01-16T23:52

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

украина

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. НАТО готова к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений - обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", - указал генсек НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220116/intervyu-1768113957.html

россия

украина

киев

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, украина, киев, дмитрий песков