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НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек - РИА Новости, 16.01.2022
НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
НАТО готова к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:59
2022-01-16T23:52
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. НАТО готова к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений - обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", - указал генсек НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, украина, киев, дмитрий песков
22:59 16.01.2022 (обновлено: 23:52 16.01.2022)
 
НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек

Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов обсуждать с Россией вопросы сокращения вооружений

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. НАТО готова к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений - обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", - указал генсек НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
18:18
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОРоссияУкраинаКиевДмитрий Песков
 
 
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