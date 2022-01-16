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Принц Гарри потребовал пересмотра решения об отказе в круглосуточной охране

Принц Гарри потребовал пересмотра решения об отказе в круглосуточной охране - РИА Новости, 16.01.2022

Принц Гарри потребовал пересмотра решения об отказе в круглосуточной охране

Адвокаты принца Гарри обратились в министерство внутренних дел Великобритании с запросом пересмотреть решение лишить его круглосуточной полицейской охраны,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:59

2022-01-16T14:59

2022-01-16T14:59

в мире

афганистан

мвд великобритании

принц гарри

меган маркл

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ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокаты принца Гарри обратились в министерство внутренних дел Великобритании с запросом пересмотреть решение лишить его круглосуточной полицейской охраны, сообщает агентство PA со ссылкой на официального представителя герцога Сассекского."Герцог Сассекский подал на пересмотр решения министерства внутренних дел отказать ему в полицейской защите за свой счёт его и его семьи, когда они находятся в Великобритании", - говорится в заявлении.Принц Гарри считается находящимся под угрозой с рождения. Он остаётся шестым в очередности на британский престол, он также служил два года в Афганистане, поэтому может подвергаться угрозе со стороны террористов.Решение об отказе в круглосуточной охране было принято после того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от выполнения официальных обязанностей и потеряли королевский статус.Уровень угрозы королевским особам определяется советниками министерства внутренних дел Великобритании, личным секретарем королевы по вопросам безопасности и специальным комитетом. Как правило, круглосуточная государственная охрана предоставляется членам королевской семьи во время выполнения официальных обязанностей.Тем временем, как пишут британские СМИ, принц Гарри все ещё находился под круглосуточной полицейской охраной, когда приезжал на похороны своего деда, принца Филиппа в апреле прошлого года, однако во время приезда летом того же года на открытие памятника принцессе Диане, безопасность принца обеспечивала его личная охрана, а не британское правительство.Сообщается, что если юридические процедуры пойдут дальше, то это приведёт к судебному разбирательству в Высоком суде между правительством Британии и принцем Гарри. Это будет первый случай судебной тяжбы между правительством и членом королевской семьи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/nedvizhimost-1766471713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/ssora-1753725503.html

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в мире, афганистан, мвд великобритании, принц гарри, меган маркл