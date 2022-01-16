https://ria.ru/20220116/vaktsina-1768077396.html

В России хотят создать абсолютно новую вакцину от коронавируса

В России хотят создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов - РИА Новости, 16.01.2022

В России хотят создать абсолютно новую вакцину от коронавируса

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:00

2022-01-16T14:00

2022-01-16T17:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

денис логунов

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "пока эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано"."Идея вакцинации населения от ковида (заключается в. — Прим. ред.) сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее, уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать — и будет снижаться летальность", — добавил ученый.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданной в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20220116/komponenty-1768047756.html

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коронавирус covid-19, денис логунов, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19