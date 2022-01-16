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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/vaktsina-1768077396.html
В России хотят создать абсолютно новую вакцину от коронавируса
В России хотят создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов - РИА Новости, 16.01.2022
В России хотят создать абсолютно новую вакцину от коронавируса
Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:00
2022-01-16T17:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
денис логунов
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "пока эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано"."Идея вакцинации населения от ковида (заключается в. — Прим. ред.) сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее, уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать — и будет снижаться летальность", — добавил ученый.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданной в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.
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коронавирус covid-19, денис логунов, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:00 16.01.2022 (обновлено: 17:58 16.01.2022)
 
В России хотят создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов

Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 1".
"Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный "Спутник", где будут "дельта" и "омикрон" или "ухань" (исходный штамм коронавируса, возникший в Китае. — Прим. ред.) и "омикрон". Возможно создание такой более сложной вакцины", — отметил специалист.
По его словам, "пока эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано".

"Идея вакцинации населения от ковида (заключается в. — Прим. ред.) сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее, уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать — и будет снижаться летальность", — добавил ученый.
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданной в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
03:20Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Денис ЛогуновРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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