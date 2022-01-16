В России хотят создать абсолютно новую вакцину от коронавируса

14:00 16.01.2022 (обновлено: 17:58 16.01.2022)
В России хотят создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов
Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создания вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 1".
"Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный "Спутник", где будут "дельта" и "омикрон" или "ухань" (исходный штамм коронавируса, возникший в Китае. — Прим. ред.) и "омикрон". Возможно создание такой более сложной вакцины", — отметил специалист.
По его словам, "пока эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано".
"Идея вакцинации населения от ковида (заключается в. — Прим. ред.) сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее, уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать — и будет снижаться летальность", — добавил ученый.
"Идея вакцинации населения от ковида (заключается в. — Прим. ред.) сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее, уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать — и будет снижаться летальность", — добавил ученый.
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.