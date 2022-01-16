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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220116/transport-1767906717.html
Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом
Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом - РИА Новости, 16.01.2022
Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом
Составлен список городов, где есть очень необычный транспорт, доступный и местным жителям, и туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T02:00
2022-01-16T02:00
туризм
камбоджа
китай
волгоград
германия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
поезда
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Составлен список городов, где есть очень необычный транспорт, доступный и местным жителям, и туристам, сообщает АТОР.Германия, Фридрихсхафен: дирижабльНебольшой немецкий город Фридрихсхафен на берегу Боденского озера известен тем, что именно там началась история дирижаблестроения.Желающие прокатиться на настоящем цеппелине могут выбрать один из маршрутов над Боденским озером. Длительность полета – от получаса до двух часов. Одновременно находиться в кабине могут всего 14 пассажиров, поэтому планировать полет и покупать билеты лучше заранее – аттракцион пользуется спросом.Во время поездки можно передвигаться по салону и даже заглянуть в кабину пилотов.Германия, Вупперталь: подвесной монорельсВ городе Вупперталь, что в получасе езды от Кельна, находится монорельсовая дорога (Schwebebahn). Она была открыта в 1901 году, и сейчас является старейшей электрической надземной железной дорогой с подвесными вагонами.Еще одна, кроме возраста, отличительная особенность ее в том, что она проходит над руслом реки Вуппер, как бы "упираясь" в ее довольно крутые берега. Монорельс служит обычным городским транспортом, ежедневно им пользуются более 85 000 пассажиров.Китай, Шанхай: поезд на магнитной подушкеШанхайский маглев (сокращенно от Magnet Levitation) считается самой быстрой дорогой такого типа. Поезд курсирует между аэропортом Пудун и станцией метро Лунъян Лу. Сейчас, судя по данным с официального сайта перевозчика, максимальная скорость, с которой "магнитный" поезд возит пассажиров – 300 километров в час, а в теории маглев способен разгоняться до 431 километра в час.Путь длиной около 30 километров поезд преодолевает за семь-восемь минут – в зависимости от времени суток (в темное время чуть медленнее).Камбоджа: бамбуковый поездВ Камбодже работает для туристов удивительное транспортное средство – импровизированный бамбуковый поезд норри. Это дрезина, чья вагонетка, а точнее, один настил без бортов на колесах, приводится в движение мотоциклетными двигателями.Французские колонизаторы оставили после себя в наследство Камбодже немного узкоколейных железных дорог. Местные жители приспособились по ним передвигаться с помощью самодельных вагонеток. Несмотря на то, что это не слишком удобно и совсем небезопасно, камбоджийцы пользуются норри до сих пор.Несколько лет назад вагонетки местных жителей все-таки запретили на дорогах общего пользования. Но в январе 2018 года был открыт "новый бамбуковый поезд". Его линия протяженностью четыре километра начинается у подножия холма Пном Банан, где расположен один из самых известных в Камбодже храмов.Россия, Волгоград: подземный трамвайВолгоградский метротрам – это гибрид метро и трамвая. Часть путей проходит по выделенной линии по улице, а часть – под землей. Ветка скоростного трамвая в Волгограде имеет протяженность около 14 километров и насчитывает 22 станции, одна из которых законсервирована.Подземные станции волгоградского метротрама выглядят так же, как в обычной подземке в других городах на постсоветском пространстве.Подобные проекты существуют в Германии, Бельгии и США. Но у волгоградского есть одна отличительная особенность. Спускаясь под землю, метротрамвай перестраивается с правостороннего на левостороннее движение.
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
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камбоджа, китай, волгоград, германия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), поезда, туристы, туризм, транспорт, россия, бельгия, впечатления - туризм
02:00 16.01.2022
 
Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом

Эксперты перечислили города, где туристы могут покататься на самом необычном транспорте

CC BY 2.0 / Metro Centric / WuppertalПодвесной монорельс
Подвесной монорельс - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
CC BY 2.0 / Metro Centric / Wuppertal
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Составлен список городов, где есть очень необычный транспорт, доступный и местным жителям, и туристам, сообщает АТОР.

Германия, Фридрихсхафен: дирижабль

Небольшой немецкий город Фридрихсхафен на берегу Боденского озера известен тем, что именно там началась история дирижаблестроения.
Желающие прокатиться на настоящем цеппелине могут выбрать один из маршрутов над Боденским озером. Длительность полета – от получаса до двух часов. Одновременно находиться в кабине могут всего 14 пассажиров, поэтому планировать полет и покупать билеты лучше заранее – аттракцион пользуется спросом.
Во время поездки можно передвигаться по салону и даже заглянуть в кабину пилотов.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа 2021, 08:00Туризм
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры

Германия, Вупперталь: подвесной монорельс

В городе Вупперталь, что в получасе езды от Кельна, находится монорельсовая дорога (Schwebebahn). Она была открыта в 1901 году, и сейчас является старейшей электрической надземной железной дорогой с подвесными вагонами.
Еще одна, кроме возраста, отличительная особенность ее в том, что она проходит над руслом реки Вуппер, как бы "упираясь" в ее довольно крутые берега. Монорельс служит обычным городским транспортом, ежедневно им пользуются более 85 000 пассажиров.

Китай, Шанхай: поезд на магнитной подушке

Шанхайский маглев (сокращенно от Magnet Levitation) считается самой быстрой дорогой такого типа. Поезд курсирует между аэропортом Пудун и станцией метро Лунъян Лу. Сейчас, судя по данным с официального сайта перевозчика, максимальная скорость, с которой "магнитный" поезд возит пассажиров – 300 километров в час, а в теории маглев способен разгоняться до 431 километра в час.
© AP Photo / strЛевитирующий поезд (маглев) в Китае
Левитирующий поезд (маглев) в Китае - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / str
Левитирующий поезд (маглев) в Китае
Путь длиной около 30 километров поезд преодолевает за семь-восемь минут – в зависимости от времени суток (в темное время чуть медленнее).

Камбоджа: бамбуковый поезд

В Камбодже работает для туристов удивительное транспортное средство – импровизированный бамбуковый поезд норри. Это дрезина, чья вагонетка, а точнее, один настил без бортов на колесах, приводится в движение мотоциклетными двигателями.
Французские колонизаторы оставили после себя в наследство Камбодже немного узкоколейных железных дорог. Местные жители приспособились по ним передвигаться с помощью самодельных вагонеток. Несмотря на то, что это не слишком удобно и совсем небезопасно, камбоджийцы пользуются норри до сих пор.
Катание на слонах в Камбодже - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 08:00Туризм
За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов
Несколько лет назад вагонетки местных жителей все-таки запретили на дорогах общего пользования. Но в январе 2018 года был открыт "новый бамбуковый поезд". Его линия протяженностью четыре километра начинается у подножия холма Пном Банан, где расположен один из самых известных в Камбодже храмов.

Россия, Волгоград: подземный трамвай

Волгоградский метротрам – это гибрид метро и трамвая. Часть путей проходит по выделенной линии по улице, а часть – под землей. Ветка скоростного трамвая в Волгограде имеет протяженность около 14 километров и насчитывает 22 станции, одна из которых законсервирована.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота метротрама в Волгограде
Работа метротрама в Волгограде - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Работа метротрама в Волгограде
Подземные станции волгоградского метротрама выглядят так же, как в обычной подземке в других городах на постсоветском пространстве.
Подобные проекты существуют в Германии, Бельгии и США. Но у волгоградского есть одна отличительная особенность. Спускаясь под землю, метротрамвай перестраивается с правостороннего на левостороннее движение.
Волгоград, железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 08:00Туризм
Не только Мамаев курган: идеи для путешествия в Волгоград
 
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