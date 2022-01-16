https://ria.ru/20220116/transport-1767906717.html

Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом

Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом - РИА Новости, 16.01.2022

Дирижабль, маглев и поезд из бамбука: города с самым необычным транспортом

Составлен список городов, где есть очень необычный транспорт, доступный и местным жителям, и туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T02:00

2022-01-16T02:00

2022-01-16T02:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Составлен список городов, где есть очень необычный транспорт, доступный и местным жителям, и туристам, сообщает АТОР.Германия, Фридрихсхафен: дирижабльНебольшой немецкий город Фридрихсхафен на берегу Боденского озера известен тем, что именно там началась история дирижаблестроения.Желающие прокатиться на настоящем цеппелине могут выбрать один из маршрутов над Боденским озером. Длительность полета – от получаса до двух часов. Одновременно находиться в кабине могут всего 14 пассажиров, поэтому планировать полет и покупать билеты лучше заранее – аттракцион пользуется спросом.Во время поездки можно передвигаться по салону и даже заглянуть в кабину пилотов.Германия, Вупперталь: подвесной монорельсВ городе Вупперталь, что в получасе езды от Кельна, находится монорельсовая дорога (Schwebebahn). Она была открыта в 1901 году, и сейчас является старейшей электрической надземной железной дорогой с подвесными вагонами.Еще одна, кроме возраста, отличительная особенность ее в том, что она проходит над руслом реки Вуппер, как бы "упираясь" в ее довольно крутые берега. Монорельс служит обычным городским транспортом, ежедневно им пользуются более 85 000 пассажиров.Китай, Шанхай: поезд на магнитной подушкеШанхайский маглев (сокращенно от Magnet Levitation) считается самой быстрой дорогой такого типа. Поезд курсирует между аэропортом Пудун и станцией метро Лунъян Лу. Сейчас, судя по данным с официального сайта перевозчика, максимальная скорость, с которой "магнитный" поезд возит пассажиров – 300 километров в час, а в теории маглев способен разгоняться до 431 километра в час.Путь длиной около 30 километров поезд преодолевает за семь-восемь минут – в зависимости от времени суток (в темное время чуть медленнее).Камбоджа: бамбуковый поездВ Камбодже работает для туристов удивительное транспортное средство – импровизированный бамбуковый поезд норри. Это дрезина, чья вагонетка, а точнее, один настил без бортов на колесах, приводится в движение мотоциклетными двигателями.Французские колонизаторы оставили после себя в наследство Камбодже немного узкоколейных железных дорог. Местные жители приспособились по ним передвигаться с помощью самодельных вагонеток. Несмотря на то, что это не слишком удобно и совсем небезопасно, камбоджийцы пользуются норри до сих пор.Несколько лет назад вагонетки местных жителей все-таки запретили на дорогах общего пользования. Но в январе 2018 года был открыт "новый бамбуковый поезд". Его линия протяженностью четыре километра начинается у подножия холма Пном Банан, где расположен один из самых известных в Камбодже храмов.Россия, Волгоград: подземный трамвайВолгоградский метротрам – это гибрид метро и трамвая. Часть путей проходит по выделенной линии по улице, а часть – под землей. Ветка скоростного трамвая в Волгограде имеет протяженность около 14 километров и насчитывает 22 станции, одна из которых законсервирована.Подземные станции волгоградского метротрама выглядят так же, как в обычной подземке в других городах на постсоветском пространстве.Подобные проекты существуют в Германии, Бельгии и США. Но у волгоградского есть одна отличительная особенность. Спускаясь под землю, метротрамвай перестраивается с правостороннего на левостороннее движение.

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

https://ria.ru/20211217/volgograd-1763995884.html

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