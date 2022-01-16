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США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен
США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен - РИА Новости, 16.01.2022
США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен
США готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга после извержения вулкана и цунами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:21
2022-01-16T09:21
в мире
сша
япония
британская колумбия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга после извержения вулкана и цунами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее сообщалось, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе, готова оказать помощь, если это потребуется."Глубоко обеспокоен за народ Тонги, который восстанавливается от последствий извержения вулкана и цунами. США готовы оказать помощь нашим тихоокеанским соседям", - написал Блинкен на своей странице в Twitter.Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.По данным центра предупреждения о цунами США (NWS), американские штаты, расположенные на западном побережье страны, а также канадская провинция Британская Колумбия получили предупреждение о возможности цунами. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Новой Зеландии также предупредило о сильных течениях и непредсказуемых приливах, вызванных извержением вулкана в Тонге. Главное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до трех метров. Позже японские СМИ сообщили, что цунами обрушилось вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы - через несколько минут после публикации предупреждения.
https://ria.ru/20220115/tonga-1768003748.html
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в мире, сша, япония, британская колумбия, энтони блинкен
09:21 16.01.2022
 
США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен заявил, что США готовы помочь Тонга после извержения и цунами

© AP Photo / Agencia Meteorológica de JapónСпутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга после извержения вулкана и цунами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе, готова оказать помощь, если это потребуется.
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 16:46
Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана
"Глубоко обеспокоен за народ Тонги, который восстанавливается от последствий извержения вулкана и цунами. США готовы оказать помощь нашим тихоокеанским соседям", - написал Блинкен на своей странице в Twitter.
Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.
По данным центра предупреждения о цунами США (NWS), американские штаты, расположенные на западном побережье страны, а также канадская провинция Британская Колумбия получили предупреждение о возможности цунами. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Новой Зеландии также предупредило о сильных течениях и непредсказуемых приливах, вызванных извержением вулкана в Тонге. Главное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до трех метров. Позже японские СМИ сообщили, что цунами обрушилось вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы - через несколько минут после публикации предупреждения.
Пустой пляж в Чили после предупреждения об угрозе цунами - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
02:50Туризм
В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге
 
В миреСШАЯпонияБританская КолумбияЭнтони Блинкен
 
 
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