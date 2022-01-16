https://ria.ru/20220116/tonga-1768059650.html

США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен

США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен - РИА Новости, 16.01.2022

США готовы помочь Королевству Тонга после цунами, заявил Блинкен

США готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга после извержения вулкана и цунами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:21

2022-01-16T09:21

2022-01-16T09:21

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга после извержения вулкана и цунами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее сообщалось, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе, готова оказать помощь, если это потребуется."Глубоко обеспокоен за народ Тонги, который восстанавливается от последствий извержения вулкана и цунами. США готовы оказать помощь нашим тихоокеанским соседям", - написал Блинкен на своей странице в Twitter.Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.По данным центра предупреждения о цунами США (NWS), американские штаты, расположенные на западном побережье страны, а также канадская провинция Британская Колумбия получили предупреждение о возможности цунами. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Новой Зеландии также предупредило о сильных течениях и непредсказуемых приливах, вызванных извержением вулкана в Тонге. Главное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до трех метров. Позже японские СМИ сообщили, что цунами обрушилось вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы - через несколько минут после публикации предупреждения.

https://ria.ru/20220115/tonga-1768003748.html

https://ria.ru/20220116/ugroza-1768047239.html

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япония

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в мире, сша, япония, британская колумбия, энтони блинкен