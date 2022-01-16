https://ria.ru/20220116/somali-1768070832.html

Представитель правительства Сомали ранен при нападении смертника

Представитель правительства Сомали ранен при нападении смертника - РИА Новости, 16.01.2022

Представитель правительства Сомали ранен при нападении смертника

Смертник напал на автомобиль с представителем федерального правительства Сомали Мохамедом Ибрахимом Моалиму, он получил ранения, сообщает портал Garowe Online. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:10

2022-01-16T12:10

2022-01-16T13:51

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Смертник напал на автомобиль с представителем федерального правительства Сомали Мохамедом Ибрахимом Моалиму, он получил ранения, сообщает портал Garowe Online."Террорист-смертник в воскресенье атаковал автомобиль с представителем правительства Мохамедом Ибрахимом Моалиму в… Могадишо, недалеко от президентского дворца. Полиция сообщила, что представитель был ранен в результате нападения", - говорится в сообщении портала в Twitter.Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого был ранен Моалиму, сообщает Garowe Online.Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле осудил нападение и пожелал Моалиму скорейшего выздоровления."Премьер-министр Мохамед Хуссейн Робле решительно осуждает гнусную террористическую атаку на представителя правительства…, который сегодня получил ранения, но находится в стабильном состоянии", - сообщается в заявлении, размещенном в аккаунте канцелярии премьера в Twitter.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.В конце декабря 2021 года президент Сомали объявил об отстранении премьера от обязанностей на время проведения расследования в связи с подозрением в коррупции. Офис главы правительства назвал это решение "неудачным государственным переворотом". Несколько бывших президентов Сомали осудили действия Мохамеда. Посольства США и Великобритании призвали все стороны к деэскалации напряженности. Робле обвинил президента в попытке сорвать выборы в стране с целью остаться на посту и призвал вооруженные силы страны подчиняться непосредственно правительству. Разногласия впоследствии удалось ликвидировать. Власти Сомали согласовали завершение парламентских выборов до 25 февраля.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211207/keniya-1762566108.html

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в мире, сша, сомали, могадишо, оон, аль-каида, россия