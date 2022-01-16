12:10 16.01.2022 (обновлено: 13:51 16.01.2022)
Представитель правительства Сомали ранен при нападении смертника
Представитель правительства Сомали Мохамед Моалиму ранен при нападении смертника
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные в столице Сомали Могадишо
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Военные в столице Сомали Могадишо. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Смертник напал на автомобиль с представителем федерального правительства Сомали Мохамедом Ибрахимом Моалиму, он получил ранения, сообщает портал Garowe Online.
7 декабря 2021, 14:50Боевики напали на военную базу Кении на юге Сомали
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого был ранен Моалиму, сообщает Garowe Online.
Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле осудил нападение и пожелал Моалиму скорейшего выздоровления.
"Премьер-министр Мохамед Хуссейн Робле решительно осуждает гнусную террористическую атаку на представителя правительства…, который сегодня получил ранения, но находится в стабильном состоянии", - сообщается в заявлении, размещенном в аккаунте канцелярии премьера в Twitter.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
В конце декабря 2021 года президент Сомали объявил об отстранении премьера от обязанностей на время проведения расследования в связи с подозрением в коррупции. Офис главы правительства назвал это решение "неудачным государственным переворотом". Несколько бывших президентов Сомали осудили действия Мохамеда. Посольства США и Великобритании призвали все стороны к деэскалации напряженности. Робле обвинил президента в попытке сорвать выборы в стране с целью остаться на посту и призвал вооруженные силы страны подчиняться непосредственно правительству. Разногласия впоследствии удалось ликвидировать. Власти Сомали согласовали завершение парламентских выборов до 25 февраля.
* Запрещенная в России террористическая группировка.