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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/samolety-1768054922.html
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ - РИА Новости, 16.01.2022
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ
С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T07:37
2022-01-16T08:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны.Личный состав и техника подразделений ВДВ сегодня прибудут на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. Там им организуют торжественную встречу с участием командования. "По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
https://ria.ru/20220115/samolet-1767971080.html
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в мире, казахстан, одкб, россия
07:37 16.01.2022 (обновлено: 08:35 16.01.2022)
 
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

С аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны.

"В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 "Руслан") военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома "Алматы" и находятся в воздухе", — говорится в заявлении ведомства.

Личный состав и техника подразделений ВДВ сегодня прибудут на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. Там им организуют торжественную встречу с участием командования.
"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 11:50Беспорядки в Казахстане
Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО Казахтелеком в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 12:03Беспорядки в Казахстане
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