https://ria.ru/20220116/samolety-1768054922.html

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ - РИА Новости, 16.01.2022

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:37

2022-01-16T07:37

2022-01-16T08:35

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны.Личный состав и техника подразделений ВДВ сегодня прибудут на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. Там им организуют торжественную встречу с участием командования. "По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.

https://ria.ru/20220115/samolet-1767971080.html

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