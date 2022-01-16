07:37 16.01.2022 (обновлено: 08:35 16.01.2022)
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ
С аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, которые доставят на родину российских десантников из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны.
"В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 "Руслан") военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома "Алматы" и находятся в воздухе", — говорится в заявлении ведомства.
Личный состав и техника подразделений ВДВ сегодня прибудут на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. Там им организуют торжественную встречу с участием командования.
"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.
В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.