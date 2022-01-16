Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/nato-1768129427.html
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек - РИА Новости, 16.01.2022
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
НАТО не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:56
2022-01-16T23:55
в мире
йенс столтенберг
нато
украина
киев
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_8776abdcce2600eb6238ac23567e7eb2.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО &lt;...&gt;. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — заявил Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.По его словам, при таком развитии событий "половина" членов альянса не будет защищена военными НАТО и станет "членами второго сорта"Столтенберг подчеркнул, что альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в частности, ядерных."Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", — указал генсек.Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации на Украине, отметив, что альянс готов "выслушать обеспокенности" России. По словам Столтенберга, в НАТО не знают намерений России в отношении Украины, поскольку Москва "может поменять планы".Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_f9b34710d46355957a4fc01fce6f249e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, нато, украина, киев, дмитрий песков, россия
22:56 16.01.2022 (обновлено: 23:55 16.01.2022)
 
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек

Столтенберг: НАТО не согласится на вывод войск из стран, присоединившихся после 1997 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО <...>. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — заявил Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.
По его словам, при таком развитии событий "половина" членов альянса не будет защищена военными НАТО и станет "членами второго сорта"
Столтенберг подчеркнул, что альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в частности, ядерных.
"Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", — указал генсек.
Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации на Украине, отметив, что альянс готов "выслушать обеспокенности" России. По словам Столтенберга, в НАТО не знают намерений России в отношении Украины, поскольку Москва "может поменять планы".
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
18:39
Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО

Переговоры с НАТО

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Глава МИД России Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаКиевДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05В Харьковской области предложили разместить базу НАТО
01:04"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
Лента новостейМолния
В Харьковской области предложили разместить базу НАТО"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностяхВзявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"