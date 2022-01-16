https://ria.ru/20220116/nato-1768129427.html
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек - РИА Новости, 16.01.2022
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
НАТО не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:56
2022-01-16T22:56
2022-01-16T23:55
в мире
йенс столтенберг
нато
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киев
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО <...>. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — заявил Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.По его словам, при таком развитии событий "половина" членов альянса не будет защищена военными НАТО и станет "членами второго сорта"Столтенберг подчеркнул, что альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в частности, ядерных."Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", — указал генсек.Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации на Украине, отметив, что альянс готов "выслушать обеспокенности" России. По словам Столтенберга, в НАТО не знают намерений России в отношении Украины, поскольку Москва "может поменять планы".Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, йенс столтенберг, нато, украина, киев, дмитрий песков, россия
22:56 16.01.2022 (обновлено: 23:55 16.01.2022)
НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
Столтенберг: НАТО не согласится на вывод войск из стран, присоединившихся после 1997 года
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. НАТО
не согласится вывести военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг
.
"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО <...>. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — заявил Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.
По его словам, при таком развитии событий "половина" членов альянса не будет защищена военными НАТО и станет "членами второго сорта"
Столтенберг подчеркнул, что альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в частности, ядерных.
"Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО", — указал генсек.
Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации на Украине, отметив, что альянс готов "выслушать обеспокенности" России. По словам Столтенберга, в НАТО не знают намерений России в отношении Украины, поскольку Москва "может поменять планы".
Переговоры с НАТО
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве
на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО
, а 13 января — на площадке ОБСЕ
.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Глава МИД России Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.