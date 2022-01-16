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В НАТО случился раскол из-за России
WSJ: в Европе испугались примирения НАТО и России - РИА Новости, 16.01.2022
В НАТО случился раскол из-за России
Некоторые члены Североатлантического альянса оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, пишет... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:34
2022-01-16T13:34
сша
йенс столтенберг
москва
александр грушко
нато
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Некоторые члены Североатлантического альянса оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, пишет газета The Wall Street Journal.Ссылаясь на мнение дипломатов НАТО, автор статьи Джеймс Марсон рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств."За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации", — отметил журналист.При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях."Если что-то и будет превращаться в конкретные предложения, а тем более в конкретные договоренности, то это будет подробно обсуждаться с союзниками", — уверил журналистов Йенс Столтенберг.Читатели газеты прокомментировали публикацию, обратив внимание на основные проблемы, которые обсуждались на переговорах."Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?" — задал вопрос Emmet McLean."НАТО ведет себя по-детски. Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту, при этом они даже домашнюю работу не делают. США должны беспокоиться только тогда, когда они тратят четыре процента или более от своего ВВП на оборону. Сейчас они не выполняют даже минимального требования в два процента, Россия это знает и поэтому хочет разговаривать только с США. России все равно, что думают слабые члены НАТО", — отметил Mathew Pal."НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО", — уверен Eric Bergerud.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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сша, йенс столтенберг, москва, александр грушко, нато, россия
13:34 16.01.2022
 
WSJ: в Европе испугались примирения НАТО и России

The Wall Street Journal: в НАТО разделились мнения по переговорам с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Некоторые члены Североатлантического альянса оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, пишет газета The Wall Street Journal.
Ссылаясь на мнение дипломатов НАТО, автор статьи Джеймс Марсон рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
"За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации", — отметил журналист.
При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях.
"Если что-то и будет превращаться в конкретные предложения, а тем более в конкретные договоренности, то это будет подробно обсуждаться с союзниками", — уверил журналистов Йенс Столтенберг.
Читатели газеты прокомментировали публикацию, обратив внимание на основные проблемы, которые обсуждались на переговорах.
"Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?" — задал вопрос Emmet McLean.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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NYT: лицемерие США стало очевидным в диалоге с Москвой
"НАТО ведет себя по-детски. Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту, при этом они даже домашнюю работу не делают. США должны беспокоиться только тогда, когда они тратят четыре процента или более от своего ВВП на оборону. Сейчас они не выполняют даже минимального требования в два процента, Россия это знает и поэтому хочет разговаривать только с США. России все равно, что думают слабые члены НАТО", — отметил Mathew Pal.
"НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО", — уверен Eric Bergerud.

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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