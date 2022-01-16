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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/nakazanie-1768113565.html
Более 70 участникам массовых беспорядков в Алма-Ате смягчили наказание
Более 70 участникам массовых беспорядков в Алма-Ате смягчили наказание - РИА Новости, 16.01.2022
Более 70 участникам массовых беспорядков в Алма-Ате смягчили наказание
Для более 70 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате, смягчены административные взыскания, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:14
2022-01-16T18:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Для более 70 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате, смягчены административные взыскания, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и после введения в республике режима чрезвычайного положения, при отсутствии отягчающих обстоятельств."Прокуроры принимают меры по исполнению поручений президента в части смягчения наказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивается характер и степень тяжести совершенного правонарушения. С учетом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 лицу, из изоляторов временного содержания нами освобождено 91 лицо", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220116/morg-1768109407.html
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Разграбленные сейфы с оружием Комитета нацбезопасности в Алматы
В Алматы разграблены сейфы с оружием Комитета национальной безопасности.
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
18:14 16.01.2022 (обновлено: 18:15 16.01.2022)
 
Более 70 участникам массовых беспорядков в Алма-Ате смягчили наказание

Прокуратура Алма-Аты смягчила наказания более 70 участникам массовых беспорядков

© REUTERS / StringerПоследствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Stringer
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 янв - РИА Новости. Для более 70 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате, смягчены административные взыскания, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и после введения в республике режима чрезвычайного положения, при отсутствии отягчающих обстоятельств.
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"Прокуроры принимают меры по исполнению поручений президента в части смягчения наказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивается характер и степень тяжести совершенного правонарушения. С учетом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 лицу, из изоляторов временного содержания нами освобождено 91 лицо", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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