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В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.01.2022
В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6480, Санкт-Петербурге - 3958, Подмосковье - 3147, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:01
2022-01-16T11:01
2022-01-16T11:01
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6480, Санкт-Петербурге - 3958, Подмосковье - 3147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6480, 2. Санкт-Петербург - 3958, 3. Московская область - 3147", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено Калмыкии - 18, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - три.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6480 случаев заражения коронавирусом за сутки