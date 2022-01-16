https://ria.ru/20220116/moskva-1768064918.html

В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.01.2022

В Москве выявили 6480 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6480, Санкт-Петербурге - 3958, Подмосковье - 3147, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:01

2022-01-16T11:01

2022-01-16T11:01

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6480, Санкт-Петербурге - 3958, Подмосковье - 3147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6480, 2. Санкт-Петербург - 3958, 3. Московская область - 3147", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено Калмыкии - 18, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - три.

https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии