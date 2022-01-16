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Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы
Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы - РИА Новости, 16.01.2022
Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы
Большинство развязок на МКАДе реконструированы, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T08:44
2022-01-16T08:44
2022-01-16T08:44
общество
москва
сергей собянин
мкад
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Большинство развязок на МКАДе реконструированы, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин."Большинство развязок на МКАДе реконструированы. Это громадная стройка. Каждая из этих развязок - гигантское инженерное сооружение", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что реконструкция идёт без остановки движения автомобилей."Алтуфьевское и Осташковское шоссе - две развязки, которые будут построены уже в этом году, так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", - добавил мэр.
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общество, москва, сергей собянин, мкад
Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы
Мэр Москвы Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы