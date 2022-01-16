https://ria.ru/20220116/moskva-1768057428.html

Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы

Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы - РИА Новости, 16.01.2022

Собянин заявил, что большинство развязок на МКАДе реконструированы

Большинство развязок на МКАДе реконструированы, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:44

2022-01-16T08:44

2022-01-16T08:44

общество

москва

сергей собянин

мкад

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Большинство развязок на МКАДе реконструированы, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин."Большинство развязок на МКАДе реконструированы. Это громадная стройка. Каждая из этих развязок - гигантское инженерное сооружение", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что реконструкция идёт без остановки движения автомобилей."Алтуфьевское и Осташковское шоссе - две развязки, которые будут построены уже в этом году, так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", - добавил мэр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/moskva-1768006140.html

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2022

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общество, москва, сергей собянин, мкад