22:58 16.01.2022 (обновлено: 23:15 16.01.2022)
РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
В РПЦ предупредили о мошенниках, вымогающих деньги "на восстановление храмов" в Алма-Ате
Храм в Казахстане. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сообщения с призывом перевести средства на восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате с якобы подписью председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) являются поддельными, сообщили в ОВЦС.
"Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счет якобы на "восстановление храмов и монастыря в Алмате (Республика Казахстан)". <...> Письма, а также телефонные звонки от этих мошенников поступают широкому кругу адресатов как в России, так и в других странах. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках", - сообщает сайт отдела.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.