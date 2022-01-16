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Из моргов в Алма-Ате украли 41 тело

Из моргов в Алма-Ате украли 41 тело - РИА Новости, 16.01.2022

Из моргов в Алма-Ате украли 41 тело

В дни массовых беспорядков в Алма-Ате преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T17:28

2022-01-16T17:28

2022-01-16T17:33

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

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АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. В дни массовых беспорядков в Алма-Ате преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов."Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников - ред.) было похищено", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767874161.html

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в мире, алма-ата