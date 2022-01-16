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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/mirotvortsy-1768102070.html
Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана - РИА Новости, 16.01.2022
Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:49
2022-01-16T17:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
россия
миротворцы
ан-124
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны."Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский, — говорится в сообщении.На аэродроме военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, а после совершили марш в пункт постоянной дислокации.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и три Ан-124.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. По данным Генпрокуратуры Казахстана, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты
Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский.
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в мире, казахстан, одкб, россия, миротворцы, ан-124, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии
15:49 16.01.2022 (обновлено: 17:29 16.01.2022)
 
Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Двадцать самолетов с российскими миротворцами ОДКБ вернулись из Казахстана на родину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в России
Военнослужащие контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в России - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в России
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский, — говорится в сообщении.
На аэродроме военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, а после совершили марш в пункт постоянной дислокации.
В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и три Ан-124.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. По данным Генпрокуратуры Казахстана, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБРоссияМиротворцыАн-124Воздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы России
 
 
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