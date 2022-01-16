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Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана - РИА Новости, 16.01.2022

Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:49

2022-01-16T15:49

2022-01-16T17:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

россия

миротворцы

ан-124

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны."Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский, — говорится в сообщении.На аэродроме военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, а после совершили марш в пункт постоянной дислокации.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и три Ан-124.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. По данным Генпрокуратуры Казахстана, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский. 2022-01-16T15:49 true PT0M38S

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в мире, казахстан, одкб, россия, миротворцы, ан-124, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии