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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/mirotvortsy-1768069681.html
Двадцатый самолет ВКС с российскими миротворцами вылетел из Казахстана
Двадцатый самолет ВКС с российскими миротворцами вылетел из Казахстана - РИА Новости, 16.01.2022
Двадцатый самолет ВКС с российскими миротворцами вылетел из Казахстана
С аэродрома "Алматы" вылетел двадцатый самолет, который доставит в РФ российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:00
2022-01-16T12:00
беспорядки в казахстане
безопасность
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ан-124
жанаозен
воздушно-космические силы россии
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АЭРОДРОМ "АЛМАТЫ" (КАЗАХСТАН), 16 янв - РИА Новости. С аэродрома "Алматы" вылетел двадцатый самолет, который доставит в РФ российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что в воскресенье 19 самолетов ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский"."Двадцатый самолет военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющий переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома "Алматы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что самолет Ан-124 "Руслан" летит на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. "Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме "Алматы" в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России", - добавляется в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220116/samolet-1768060684.html
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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты
Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский.
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безопасность, оон, московская область (подмосковье), одкб, ан-124, жанаозен, воздушно-космические силы россии, касым-жомарт токаев, россия
12:00 16.01.2022
 
Двадцатый самолет ВКС с российскими миротворцами вылетел из Казахстана

Двадцатый самолет ВКС с российскими миротворцами вылетел из Казахстана в Подмосковье

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АЭРОДРОМ "АЛМАТЫ" (КАЗАХСТАН), 16 янв - РИА Новости. С аэродрома "Алматы" вылетел двадцатый самолет, который доставит в РФ российских миротворцев из состава коллективных сил ОДКБ, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 19 самолетов ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский".
"Двадцатый самолет военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющий переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома "Алматы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что самолет Ан-124 "Руслан" летит на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. "Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме "Алматы" в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России", - добавляется в сообщении.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 09:43Беспорядки в Казахстане
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Российские военнослужащие контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 11:09Беспорядки в Казахстане
Девятнадцать самолетов с миротворцами прибыли на аэродром Чкаловский
 
Беспорядки в КазахстанеБезопасностьООНМосковская область (Подмосковье)ОДКБАн-124ЖанаозенВоздушно-космические силы РоссииКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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