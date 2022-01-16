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Девятнадцать самолетов с миротворцами прибыли на аэродром Чкаловский

Девятнадцать самолетов с миротворцами прибыли на аэродром Чкаловский - РИА Новости, 16.01.2022

Девятнадцать самолетов с миротворцами прибыли на аэродром Чкаловский

Девятнадцать самолетов ВКС с российскими десантниками на борту прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:09

2022-01-16T11:09

2022-01-16T13:21

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Девятнадцать самолетов ВКС с российскими десантниками на борту прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны."Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и самолет Ан-124 "Руслан") с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.Сегодня состоится встреча военнослужащих с командованием ВДВ. После торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и три Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.

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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский. 2022-01-16T11:09 true PT0M38S

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