https://ria.ru/20220116/mirotvortsy-1768057745.html

Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2022

Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Первый за сегодня самолет военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими десантниками, участвовавшими в миссии ОДКБ, прибыл из Казахстана на аэродром... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:57

2022-01-16T08:57

2022-01-16T09:52

беспорядки в казахстане

безопасность

казахстан

одкб

воздушно-космические силы россии

оон

воздушно-десантные войска россии

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768006278_0:462:2730:1998_1920x0_80_0_0_7317b652f893bfb8ec36fb7816f560b3.jpg

ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Первый за сегодня самолет военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими десантниками, участвовавшими в миссии ОДКБ, прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский", сообщили в Минобороны."Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.Всего вылетели 19 воздушных судов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ."По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.

https://ria.ru/20220116/samolety-1768054922.html

казахстан

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле. 2022-01-16T08:57 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, оон, воздушно-десантные войска россии, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия