https://ria.ru/20220116/mirotvortsy-1768057745.html
Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье
Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье - РИА Новости, 16.01.2022
Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье
Первый за сегодня самолет военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими десантниками, участвовавшими в миссии ОДКБ, прибыл из Казахстана на аэродром... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T08:57
2022-01-16T08:57
2022-01-16T09:52
беспорядки в казахстане
безопасность
казахстан
одкб
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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Первый за сегодня самолет военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими десантниками, участвовавшими в миссии ОДКБ, прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский", сообщили в Минобороны."Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.Всего вылетели 19 воздушных судов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ."По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
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Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли в Иваново
Все 10 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново. Десантников торжественно встретили на летном поле.
2022-01-16T08:57
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безопасность, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, оон, воздушно-десантные войска россии, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия
08:57 16.01.2022 (обновлено: 09:52 16.01.2022)
Самолет ВКС с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье
Первый за сегодня самолет ВКС с миротворцами прибыл из Казахстана на "Чкаловский"