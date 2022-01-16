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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область - РИА Новости, 16.01.2022
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область
Подразделения российских миротворцев из состава ОДКБ вылетели из Алма-Аты в аэропорт "Чкаловский" в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T05:56
2022-01-16T05:56
2022-01-16T06:20
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения российских миротворцев из состава ОДКБ вылетели из Алма-Аты в аэропорт "Чкаловский" в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны России."Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении.Миротворцы из Армении, Белоруссии и Узбекистана вернулись на родину из Казахстана 14 января. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.Всего из Алма-Аты, как добавляется, вылетели 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
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в мире, казахстан, московская область (подмосковье), одкб, россия
05:56 16.01.2022 (обновлено: 06:20 16.01.2022)
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в аэропорт "Чкаловский"