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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область - РИА Новости, 16.01.2022

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Московскую область

Подразделения российских миротворцев из состава ОДКБ вылетели из Алма-Аты в аэропорт "Чкаловский" в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T05:56

2022-01-16T05:56

2022-01-16T06:20

беспорядки в казахстане

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казахстан

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одкб

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения российских миротворцев из состава ОДКБ вылетели из Алма-Аты в аэропорт "Чкаловский" в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны России."Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении.Миротворцы из Армении, Белоруссии и Узбекистана вернулись на родину из Казахстана 14 января. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.Всего из Алма-Аты, как добавляется, вылетели 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

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