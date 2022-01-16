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Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ
Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ
Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:40
2022-01-16T16:15
в мире
мали
бамако
ибрагим бубакар кейта
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью экс-президента. Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы."Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9.00 (12.00 мск) в своем доме в Бамако", - заявил агентству член семьи Кейты.Отмечается, что эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
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в мире, мали, бамако, ибрагим бубакар кейта
15:40 16.01.2022 (обновлено: 16:15 16.01.2022)
 
Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ

Франс Пресс: свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны

© AFP 2021 / Pool/Etienne LaurentБывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейт
Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейт - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Pool/Etienne Laurent
Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью экс-президента.
Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы.
"Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9.00 (12.00 мск) в своем доме в Бамако", - заявил агентству член семьи Кейты.
Отмечается, что эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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В миреМалиБамакоИбрагим Бубакар Кейта
 
 
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