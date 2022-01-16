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Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ

Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022

Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, сообщили СМИ

Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:40

2022-01-16T15:40

2022-01-16T16:15

в мире

мали

бамако

ибрагим бубакар кейта

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отстраненный от власти в результате мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью экс-президента. Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы."Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9.00 (12.00 мск) в своем доме в Бамако", - заявил агентству член семьи Кейты.Отмечается, что эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

мали

бамако

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в мире, мали, бамако, ибрагим бубакар кейта