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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 16.01.2022
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане
Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил уверенность, что новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:02
2022-01-16T11:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил уверенность, что новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль."Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны", - сказал он в интервью RT.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась
11:02 16.01.2022
 
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане

Генсек ОДКБ Зась: новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкБТР и военнослужащие на улицах Алма-Аты
БТР и военнослужащие на улицах Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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БТР и военнослужащие на улицах Алма-Аты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась выразил уверенность, что новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль.
"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны", - сказал он в интервью RT.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащие Таджикистана из состава контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию энергетического комплекса ТЭЦ-1 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 19:49Беспорядки в Казахстане
Зась считает обращение Казахстана за помощью к ОДКБ обоснованным
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевСтанислав Зась
 
 
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