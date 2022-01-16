https://ria.ru/20220116/katastrofa-1768103329.html
Колоссальная катастрофа: под воду уйдет 30% суши
Российский ученый предсказал глобальную катастрофу в ближайшие годы - РИА Новости, 16.01.2022
Колоссальная катастрофа: под воду уйдет 30% суши
Если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете повысится больше чем на полтора градуса, человечество ждут катастрофические природные изменения, заявил в РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T16:01
2022-01-16T16:01
2022-01-16T19:32
наука
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете повысится больше чем на полтора градуса, человечество ждут катастрофические природные изменения, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ имени Вернадского Владимир Рябов.По словам ученого, глобальное потепление происходит не только из-за деятельности человека: основной причиной являются природные процессы. Люди же могут ускорить или замедлить некоторые изменения.Рябов объяснил, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура выросла на два градуса."И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия", — предупредил он.Ученый напомнил, что в Парижском соглашении по климату было предупреждение: если за ближайшие 30 лет на планете потеплеет больше чем на полтора градуса, начнется катастрофа. И участившиеся стихийные бедствия, в частности, ураганы и ливни, окажутся лишь вступлением, добавил Рябов.Климатолог подчеркнул, что под водой окажутся густонаселенные территории.Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, цель которого — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
https://ria.ru/20210809/oon-1745070226.html
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в мире, экология
16:01 16.01.2022 (обновлено: 19:32 16.01.2022)
Российский ученый предсказал глобальную катастрофу в ближайшие годы
Российский климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу с затоплением 30% суши
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете повысится больше чем на полтора градуса, человечество ждут катастрофические природные изменения, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ имени Вернадского Владимир Рябов.
По словам ученого, глобальное потепление происходит не только из-за деятельности человека: основной причиной являются природные процессы. Люди же могут ускорить или замедлить некоторые изменения.
Рябов объяснил, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура выросла на два градуса.
"И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия", — предупредил он.
Ученый напомнил, что в Парижском соглашении по климату было предупреждение: если за ближайшие 30 лет на планете потеплеет больше чем на полтора градуса, начнется катастрофа. И участившиеся стихийные бедствия, в частности, ураганы и ливни, окажутся лишь вступлением, добавил Рябов.
"Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено", — продолжил он.
Климатолог подчеркнул, что под водой окажутся густонаселенные территории.
Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, цель которого — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.