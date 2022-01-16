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Делегация в Вене назвала причину блокировки своей страницы в Facebook
Делегация в Вене назвала причину блокировки своей страницы в Facebook - РИА Новости, 16.01.2022
Делегация в Вене назвала причину блокировки своей страницы в Facebook
Официальную страницу в Facebook делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заблокировали после постов о... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T19:50
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ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. Официальную страницу в Facebook делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заблокировали после постов о гарантиях безопасности."Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?" — говорится в сообщении делегации в Twitter.При попытке зайти на страницу делегации появляется следующее сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему". Агентство РИА Новости обратилось в Facebook за комментарием.В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, разблокировать аккаунт и объяснить причины введения ограничений. Как подчеркивается в письме РКН, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, запрещенной по российской Конституции.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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twitter, сша, вена, нато, сергей лавров, facebook, россия
19:50 16.01.2022 (обновлено: 21:00 16.01.2022)
 
Делегация в Вене назвала причину блокировки своей страницы в Facebook

Делегация в Вене: аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. Официальную страницу в Facebook делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заблокировали после постов о гарантиях безопасности.
"Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?" — говорится в сообщении делегации в Twitter.
При попытке зайти на страницу делегации появляется следующее сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему". Агентство РИА Новости обратилось в Facebook за комментарием.
В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, разблокировать аккаунт и объяснить причины введения ограничений. Как подчеркивается в письме РКН, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, запрещенной по российской Конституции.
Табличка на столе делегации России перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 07:39
Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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TwitterСШАВенаНАТОСергей ЛавровFacebookРоссия
 
 
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