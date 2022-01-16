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Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе
Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе - РИА Новости, 17.01.2022
Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе
Правоохранительные органы должны оценить поведение молодого человека, назвавшего себя дагестанцем и ,согласно видеозаписи, оскорблявшего пассажиров автобуса в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-16T15:25
2022-01-16T15:25
2022-01-17T00:40
общество
москва
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 16 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы должны оценить поведение молодого человека, назвавшего себя дагестанцем и ,согласно видеозаписи, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина вступает в конфликт с попутчиками, позволяя себе националистические высказывания"Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи", — сообщается на сайте Меликова.По его словам, в гостеприимстве жителей республики убеждаются тысячи россиян, которые каждый год посещают регион.,Как считает Меликов, мужчина должен принести извинения "не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".
https://rsport.ria.ru/20211018/nurmagomedov-1754969290.html
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общество, москва, сергей меликов
15:25 16.01.2022 (обновлено: 00:40 17.01.2022)
Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе
Глава Дагестана Меликов призвал зачинщика конфликта в автобусе в Москве принести извинения
МАХАЧКАЛА, 16 янв — РИА Новости.
Правоохранительные органы должны оценить поведение молодого человека, назвавшего себя дагестанцем и ,согласно видеозаписи, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве
, заявил глава Дагестана Сергей Меликов
.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина вступает в конфликт с попутчиками, позволяя себе националистические высказывания
"Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи", — сообщается на сайте Меликова.
По его словам, в гостеприимстве жителей республики убеждаются тысячи россиян, которые каждый год посещают регион.,
Как считает Меликов, мужчина должен принести извинения "не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".