https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html

Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе

Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе - РИА Новости, 17.01.2022

Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе

Правоохранительные органы должны оценить поведение молодого человека, назвавшего себя дагестанцем и ,согласно видеозаписи, оскорблявшего пассажиров автобуса в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-16T15:25

2022-01-16T15:25

2022-01-17T00:40

общество

москва

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 16 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы должны оценить поведение молодого человека, назвавшего себя дагестанцем и ,согласно видеозаписи, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина вступает в конфликт с попутчиками, позволяя себе националистические высказывания"Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи", — сообщается на сайте Меликова.По его словам, в гостеприимстве жителей республики убеждаются тысячи россиян, которые каждый год посещают регион.,Как считает Меликов, мужчина должен принести извинения "не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".

https://rsport.ria.ru/20211018/nurmagomedov-1754969290.html

https://ria.ru/20170803/1499687155.html

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общество, москва, сергей меликов