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НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек - РИА Новости, 16.01.2022
НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
НАТО предложила России провести серию встреч на тему европейской безопасности, включая ситуацию вокруг Украины, но пока не получила ответа, сообщил генеральный... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:42
2022-01-16T23:42
украина
йенс столтенберг
нато
брюссель
совет россия-нато
россия
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. НАТО предложила России провести серию встреч на тему европейской безопасности, включая ситуацию вокруг Украины, но пока не получила ответа, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Переговоры российской делегации с представителями всех 30 стран-членов НАТО прошли в минувшую среду в Брюсселе, в очередной раз обозначив расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога."Мы выложили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины", - сказал Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC."Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения", - добавил он.Встреча в среду прошла в формате заседания Совета Россия-НАТО. Интервью Столтенберга, судя по ряду его высказываний, записывалось в четверг и вышло в эфир в воскресенье.Темами новых встреч с Россией, по его словам, могли бы стать контроль над вооружениями, транспарентность военной деятельности, меры укрепления доверия. "Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждем российского ответа", - сказал Столтенберг.Он исключил возможность компромиссов в важных для России темах отказа НАТО от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к альянсу после 1997 года."Конечно, мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Речь идет о том, что половина наших членов остались бы без защиты войск НАТО. Это было бы своего рода членство НАТО второго сорта", - сказал Столтенберг.
https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html
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украина, йенс столтенберг, нато, брюссель, совет россия-нато, россия
23:42 16.01.2022
 
НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек

Генсек Столтенберг заявил, что НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. НАТО предложила России провести серию встреч на тему европейской безопасности, включая ситуацию вокруг Украины, но пока не получила ответа, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Переговоры российской делегации с представителями всех 30 стран-членов НАТО прошли в минувшую среду в Брюсселе, в очередной раз обозначив расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО
"Мы выложили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины", - сказал Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.
"Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения", - добавил он.
Встреча в среду прошла в формате заседания Совета Россия-НАТО. Интервью Столтенберга, судя по ряду его высказываний, записывалось в четверг и вышло в эфир в воскресенье.
Темами новых встреч с Россией, по его словам, могли бы стать контроль над вооружениями, транспарентность военной деятельности, меры укрепления доверия. "Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждем российского ответа", - сказал Столтенберг.
Он исключил возможность компромиссов в важных для России темах отказа НАТО от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к альянсу после 1997 года.
"Конечно, мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Речь идет о том, что половина наших членов остались бы без защиты войск НАТО. Это было бы своего рода членство НАТО второго сорта", - сказал Столтенберг.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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УкраинаЙенс СтолтенбергНАТОБрюссельСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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