https://ria.ru/20220116/besporyadki-1768108383.html

Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия

Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия - РИА Новости, 16.01.2022

Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия

В ходе массовых беспорядков в январе в Алма-Ате их участники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T17:16

2022-01-16T17:16

2022-01-16T18:15

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. В ходе массовых беспорядков в январе в Алма-Ате их участники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов."Участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.По словам начальника городской полиции, оружие было похищено в ходе "практически одновременного" нападения на семь оружейных магазинов. Среди похищенного вооружения - 501 единица нарезного, 807 - гладкоствольного и 39 единиц газо-травматического оружия.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/pogibshie-1768011531.html

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Разграбленные сейфы с оружием Комитета нацбезопасности в Алматы В Алматы разграблены сейфы с оружием Комитета национальной безопасности. 2022-01-16T17:16 true PT0M21S

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