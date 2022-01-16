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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/besporyadki-1768108383.html
Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия
Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия - РИА Новости, 16.01.2022
Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия
В ходе массовых беспорядков в январе в Алма-Ате их участники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:16
2022-01-16T18:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. В ходе массовых беспорядков в январе в Алма-Ате их участники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов."Участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.По словам начальника городской полиции, оружие было похищено в ходе "практически одновременного" нападения на семь оружейных магазинов. Среди похищенного вооружения - 501 единица нарезного, 807 - гладкоствольного и 39 единиц газо-травматического оружия.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Разграбленные сейфы с оружием Комитета нацбезопасности в Алматы
В Алматы разграблены сейфы с оружием Комитета национальной безопасности.
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в мире, казахстан, алма-ата
17:16 16.01.2022 (обновлено: 18:15 16.01.2022)
 
Участники беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия

Участники массовых беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия

Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. В ходе массовых беспорядков в январе в Алма-Ате их участники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
"Участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.
По словам начальника городской полиции, оружие было похищено в ходе "практически одновременного" нападения на семь оружейных магазинов. Среди похищенного вооружения - 501 единица нарезного, 807 - гладкоствольного и 39 единиц газо-травматического оружия.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 18:19Беспорядки в Казахстане
В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-Ата
 
 
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