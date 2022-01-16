https://ria.ru/20220116/alma-ata-1768115380.html

Полиция объяснила, почему силовики не стреляли при обороне мэрии Алма-Аты

Полиция объяснила, почему силовики не стреляли при обороне мэрии Алма-Аты - РИА Новости, 16.01.2022

Полиция объяснила, почему силовики не стреляли при обороне мэрии Алма-Аты

Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что оборонявшие здание акимата (мэрии) города силовики 5 января не применили оружие при его РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T18:44

2022-01-16T18:44

2022-01-16T19:08

в мире

казахстан

генеральная прокуратура рф

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767602561_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32cb36a5667903b8ceb4e164a45efa4c.jpg

АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что оборонявшие здание акимата (мэрии) города силовики 5 января не применили оружие при его защите в ходе массовых беспорядков во избежание большого числа человеческих жертв."С учетом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как это могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить, не применяя оружие", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.Нападавшие разграбили акимат и сожгли его. "При этом сотрудники полиции и курсанты военного училища (защищавшие здание - ред.) были избиты, подвергнуты издевательствам, у них отобраны спецсредства и форменное обмундирование", - добавил начальник городской полиции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220116/poshibshie-1768110635.html

https://ria.ru/20220116/morg-1768109407.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев