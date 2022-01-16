18:44 16.01.2022 (обновлено: 19:08 16.01.2022)
Полиция объяснила, почему силовики не стреляли при обороне мэрии Алма-Аты
Полиция: казахские силовики не стреляли при обороне мэрии Алма-Аты, чтобы избежать жертв
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Сотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что оборонявшие здание акимата (мэрии) города силовики 5 января не применили оружие при его защите в ходе массовых беспорядков во избежание большого числа человеческих жертв.
"С учетом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как это могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить, не применяя оружие", - сказал он, выступая в воскресенье с заявлением, которое транслировалось в телеэфире.
Нападавшие разграбили акимат и сожгли его. "При этом сотрудники полиции и курсанты военного училища (защищавшие здание - ред.) были избиты, подвергнуты издевательствам, у них отобраны спецсредства и форменное обмундирование", - добавил начальник городской полиции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.